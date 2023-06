Kleine Gärten mit nachhaltiger Wirkung

Buch. Rund 50 „Kischta Gärtle“ für Kindergarten und Volksschule bepflanzt.

Die Gartenfläche in der kleinen Hofsteiggemeinde ist Mitte Mai ein gutes Stück angewachsen. Rund 50 Gärten im handlichen Format zieren derzeit das Bild vor der örtlichen Volksschule und dem Kindergarten. Dem vorausgegangen war die Neuauflage des landesweiten Projektes „Mi Kischta Gärtle“ in Buch, wozu die Kids tatkräftig beim Bepflanzen oder auch beim Zusammenbau einiger neuer „Kleingärten“ Hand anlegten. „Die Kinder können ihre Kreativität entfalten und lernen wichtige Zusammenhänge“, so Obmann Martin Bereuter, der mit einigen Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins den kleinen Gärtnerinnen und Gärtnern mit Rat und Tat zur Seite stand. Im Fokus des Projekts steht eine kleine Holzkiste die in Eigenregie zusammengebaut, mit Erde befüllt, entsprechend bepflanzt und nachfolgend gepflegt wird.