Kleine Biker vom Rennfieber gepackt

70 Starter beteiligten sich am 9. Langenegger Kinderbike-Rennen.

Langenegg. Bei optimalen Bedingungen ging das 9. Langenegger Kinderbike-Rennen über die Bühne. Knapp 70 Starter konnte der Mountainbikeclub Langenegg als Veranstalter begrüßen. Alle kleinen Rennteilnehmer gaben ihr Bestes und bewältigten die Strecke am Rundkurs beim Fußballplatz mit Bravour. Je nach Alter der Teilnehmer gab es eine unterschiedlich anspruchsvolle Streckenführung.

Pokale und Tombolapreise

Die Kleinsten starteten in der Kategorie Laufrad, mit den Fahrrädern wurden in den Klassen von U6 bis U13 die Sieger ermittelt. Unter großem Jubel der zahlreichen Zuschauer mobilisierten die jungen Rennteilnehmer ihre allerletzten Kräfte und kämpften um jeden Meter. Neben den tollen Pokalen und Medaillen ließen natürlich die Tombolapreise die Kinderaugen leuchten. ME