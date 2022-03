Kleinbusse für Ukraine gesucht

Der Verein Tatendrang will den zurückgebliebenen Menschen in der Ukraine ganz gezielt helfen und ruft zu einer besonderen Spende auf.

Lustenau/Höchst „Wir sind auf der Suche nach fahrtüchtigen Kleinbussen, die nicht mehr gebraucht werden“, beginnt Andrea Hollenstein vom Verein Tatendrang zu erklären. Sie hat eine ukrainische Freundin, die vor Ort in der Ukraine Menschen aus den eingeschlossenen Städten und Ortschaften mit kleineren Bussen evakuiert.

„Nach Ausbruch des Krieges war für uns klar, dass wir helfen wollen“, so Hollenstein. „Zuerst dachten wir daran, Geld zu sammeln.“ Deshalb hat Hollenstein ihre Bekannte in der Ukraine kontaktiert und nachgefragt, was sie brauchen. Iryna Bodnar aus Kiew erklärte ihr, dass Geld im Moment nicht das wichtigste sei. „Ich habe mich einer Gruppe von Leuten angeschlossen, die versucht, Menschen aus den gefährlichen umkämpften Gebieten zu evakuieren. Wenn wir Kleinbusse hätten, könnten wir noch mehr Menschen retten“, erklärt Iryna Bodnar, die im Moment Personen mit dem PKW aus den gefährlichen Gebieten herausbringt. Ihre Bitte ist klar und deutlich formuliert.