Kleinbus rammt Skibus: Große Feuerwehrübung in Au

Am Samstag übten Feuerwehren aus dem Bregenzerwald und ganz Vorarlberg einen schweren Busunfall bei Au. Beteiligt waren über 250 Einsatzkräfte.

Ein Kleinbus kollidiert in Au mit einem vollbesetzten Skibus, dieser kommt auf der Seite zum liegen – das war das Übungsszenario in der Parzelle Wieden am Samstagnachmittag. 250 Einsatzkräfte und Statisten waren bei der Großübung beteiligt. Das Ziel der Übung war eine möglichst realitätsnahe Arbeit aller Beteiligten. Dies galt nicht nur für die Blaulichtorganisationen, auch die Presse war bei der Rettungsarbeiten und einer nachfolgenden Pressekonferenz als Übungsteilnehmer eingebunden.