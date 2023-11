Einsatzkräfte wurden zu einem Kleinbrand in Mäder gerufen.

Einsatzkräfte wurden zu einem Kleinbrand in Mäder gerufen. ©APA/Themenbild

Kleinbrand in Mäder Einfamilienhaus

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Kleinbrand in einem Einfamilienhaus in Mäder.

Gegen 22.30 Uhr entzündete sich Müll im Keller des Hauses, als ein 28-jähriger Bewohner dort eine Zigarette rauchte. Trotz Löschversuchen des Mannes mit Wasser konnte das Feuer nicht gelöscht werden, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte aus Mäder und Götzis rückten mit vier Fahrzeugen und 18 Mitgliedern aus und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die anderen Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr. Neben der Feuerwehr war auch eine Streife der Bundespolizei im Einsatz.