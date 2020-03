Klein und groß auf der Skipiste

Die Vereinsmeisterschaft des Schivereins Bildstein fand am Hochhäderich statt.

Nahezu 50 begeisterte Schifahrerinnen und Schifahrer trafen sich vergangenen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein im Schigebiet Hochhäderich, um die jährlich stattfindende Vereinsmeisterschaft auszutragen. Trotz des schneearmen Winters zeigten sich die Wintersportlerinnen und Wintersportler im Alter zwischen drei und 70 Jahren in den verschiedenen Wertungsklassen in bester Form. Nach zwei Riesenslalom-Durchgängen standen Nicole Böhler und Reinhard Winder als Vereinsmeister fest. Sie erhielten am Abend im Rahmen der Jahreshauptversammlung, welche im bis auf den letzten Platz gefüllten Gasthaus Kreuz in Bildstein stattfand, die Siegestrophäen von Obmann Elfried Winder und Rennleiter Wolfgang Greif überreicht. Die kleinsten Rennläuferinnen und Rennläufer – von denen es in der kleinen Hofsteiggemeinde zur Freude des Vereins recht viele gibt – freuten sich dabei ganz besonders über die gewonnenen Pokale.