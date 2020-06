Klein bleibende Schattenspender

Heiße Sommertage verbringt man am besten unter dem angenehm luftigen Schatten eines Baumes. Aber nicht jeder Baum ist für die heimischen Gärten geeignet, weiß Harald Maissen von der gleichnamigen Gärtnerei in Koblach.

Ältere Pflanzen

Zum Glück gebe es in der Natur eine schöne Auswahl an klein bleibenden Bäumen, welche ideal in einen Hausgarten passen. Diese Bäume legen gemäß Maissen jährlich etwa einen halben Meter an Höhe und Breite zu. Diese langsame Entwicklung mache den Griff zu älteren Pflanzen legitim, denn schließlich wolle man nicht endlos auf den Schatten warten. In Baumschulen können die Gehölze über Jahre wachsen. In dieser Zeit würden sie mehrfach umgepflanzt werden. Daher sei später ein Versetzen als große Topfpflanze oder mit riesigen Erdballen möglich – selbst wenn die Bäume bereits eine stattliche Größe erreicht hätten. Dadurch würde ein Garten im Handumdrehen Struktur und einen pas­sablen Schattenspender erhalten.