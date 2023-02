Klein aber fein

In Silbertal feierte man die fünfte Jahreszeit mit Umzug und Party im Vereinshaus

Bereits zum 30 Mal führten die Bergfreunde Silbertal in diesem Jahr die Organisation des Faschingsumzugs durch, der vom Hotel Silbertal bis zur Kristbergbahn und wieder retour zum Vereinshaus führt. Der Wettergott hatte ein Einsehen mit den kleinen und großen Narren am vergangenen Samstag Nachmittag, als die Bergfreunde zum Umzug luden. Bei herrlichem Sonnenschein und äußerst milden Temperaturen fanden sich insgesamt 13 Gruppen ein, um bei dem bunten Tross durch die kleine Montafoner Gemeinde mitzumachen.

Auch zahlreiche Faschingsvereine aus anderen Montafoner Gemeinden beteiligten sich an dem kleinen Umzug. So waren neben der Soko Schruns auch die Funkenzunft Gortipohl sowie der Tschaggunser Golaverein gekommen, allesamt natürlich in ihren Kostümen. Doch auch der Kindergarten – die Kids waren dieses Jahr als Pharaonen unterwegs – und die Volksschule Silbertal als bunter Haufen machte gerne bei dem großen Spektakel mit.