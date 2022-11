Klein aber fein

Der kleine aber feine Weihnachtsmarkt in Bartholomäberg am vergangenen Sonntag bestach sowohl mit kulinarischen Genüssen wie auch mit wunderschönem Wetter.

So bot etwa die Pfarrjugend liebevoll verpackte Keks in schmucken Schachteln an während sich zahlreiche andere Ortsvereine ehe auf Deftigeres spezialisiert hatten. Neben Zack-Zacks wurden auch Schupfnudeln und viel Hochprotzentiges feil geboten. Doch auch kunstvoll verzierte Kerzen oder Dekorationsartikel aus Naturmaterialien wie Holz, Schiefer und Stein fanden an diesem Tag ihre Abnehmer.