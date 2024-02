Klein aber fein

Insgesamt 14 Gruppen mit 200 Mäschgerle waren beim Silbertaler Faschingsumzug dabei

Bereits zu 31. Mal organisieren die Bergfreunde Silbertal den großen Faschingsumzug in der Montafoner Gemeinde. Dieses Jahr waren insgesamt 14 Gruppen mit von der Partie. Zunächst trafen sich alle Narren beim Hotel Silbertal. Der Kindergarten und die Volksschule Silbertal führten den bunten Tross bei milden Frühlingstemperaturen an und marschierten als „Gefühlschaos“ bis zur Kristbergbahn und wieder retour.

Unter dem Beifall zahlreiche Zuschauer hatten alle Teilnehmer und auch das Publikum viel Spaß beim Feiern der fünften Jahreszeit. „Der Silbertaler Faschingsumzug ist deshalb so gut, weil man einfach jeden der Teilnehmer kennt. Und auch die Ideen zu den Kostümen sind immer wieder erstaunlich“, so Heinz Feuerstein, der extra aus Tschagguns kam, um das bunte Treiben zu genießen. Voll im Trend waren in diesem Jahr Fitnessgurus aus den 80gern. Gleich zwei Gruppen – nämlich die Tschaggunser Gola Droli und die „Fasnat Glonggi“ aus dem Silbertal sah man in sportlich-gewagten Outfits aus den 80gern.