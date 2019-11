Klebevignette für Autobahn ab sofort erhältlich

Verkaufsstart für Vignette 2020 in über 6.000 Vertriebsstellen erfolgt.

Die neue Klebevignette für 2020 ist ab sofort in über 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Nach dem Verkaufsstart der digitalen Vignette Anfang des Monats wird nun auch die Klebevariante zum Verkauf angeboten - etwa in allen Prüfzentren, Stützpunkten und Grenzstationen der Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC. Die Preise sind ident zur digitalen Variante. Diese belaufen sich auf 91,10 Euro für Pkws und 36,20 Euro für Motorräder.