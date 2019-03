Klaus Nussbaumer: "Wir können nur überraschen"

Zweites Auswärtsspiel in sieben Tagen auf Salzburger Boden für das Schlusslicht Langenegg.

Die Vorderwälder gastieren beim Tabellenneunten in Grödig. „Das ist ein absolutes Highlight für unseren Verein gegen einen ehemaligen Bundesligisten spielen zu dürfen. Wir können nur positiv überraschen. Wir müssen mit viel Mut auftreten und wollen frechdrauflosspielen, dann ist sicher auch ein Punkt drin“, sagt Langenegg-Trainer Klaus Nussbaumer. Die große Verletzungsliste wird nicht kleiner: Innenverteidiger Dominik Heidegger hat nach seiner schlimmen Verletzung im Gesicht eine Woche Sportverbot, Klaus Schwärzler (Zehe), Marcel Maldoner (Achillessehne) und Günter Bechter (Blutgerguss in der Kniescheibe) fallen noch längere Zeit aus. Youngster Marcel Steurer kommt zurück in die Mannschaft.