Klaus feiert die „fünfte Jahreszeit“

Großer Klauser Fasnat-Umzug war voller Erfolg.

KLAUS Mit einem lauten „Wau, wau, miau!“ eröffnete die Kushundzunft Klaus den heurigen Umzug in ihrer Heimat. Als Organisatoren waren sie froh, dass die „Zwangspause“ nun endlich ein Ende fand und die närrische Zeit wieder voll ausgelebt werden konnte. Der große Fasnat-Umzug im Ortszentrum Klaus lockte hunderte Faschingsbegeisterte an, die sich voller Freude den „Zückerle“ der rund 50 Faschingsgruppen entgegenstreckten. Für den Umzug selbst wurde extra ein Shuttlebus bis zum Winzersaal organisiert. Nach dem Faschingstreiben ging die Afterparty im Winzersaal, in der Ringerbar beim Pavillon und die Bar im Feuerwehrhaus mit Aufspielen von teilnehmenden Gruppen weiter. TAY