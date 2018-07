Klau-Vorwürfe: Wird Israel ESC-Sieg aberkannt?

Massive Vorwürfe gegen die Komponisten des Siegerliedes: Ihnen droht nun ein Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen.

Wie israelische Medien berichten, sei ein entsprechender Brief vor zwei Wochen bei Doron Medalie und Stav Beger eingegangen. Dabei gehe es aber nicht um Ähnlichkeiten bei der Melodie oder beim Text, sondern der Rhythmus sei abgekupfert worden, so der Vorwurf.

ESC-Titel könnte aberkannt werden

Barzilais Manager Ofer Menahem soll bereits bestätigt haben, dass ein Brief eingegangen sei. “Es wurde kein Rechtsanspruch erhoben, (es kam) nur ein Brief zur vorläufigen Klarstellung in Bezug auf dieses Thema”, zitierten ihn israelische Medien. Wie die Presse weiter ausführt, könnte Israel die Aberkennung des ESC-Titels drohen. Denn der Siegersong muss ein Original sein.