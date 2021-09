"Klatsche" für SW Bregenz und zwei Spieler verloren

Die Bodenseestädter kassieren ein 0:6-Debakel in Rotenberg und müssen auf zwei Kicker verzichten.

LANGENEGG. „In den letzten Jahren habe ich stets meine nötigen Treffer für meinen Klub gemacht. Ich spiele aber ab dieser Saison nicht den klassischen Stürmer. Wir sind nicht so schlecht, wie es die Tabelle derzeit aussagt. Gegen Bregenz hat es auch mit vielen Treffern und einer guten Vorstellung geklappt“, war Rotenberg Goalgetter Kevin Bentele hochzufrieden. Der erste Heimerfolg der Wälder wurde mit einem 6:0-Bestschießen gegen ein schwaches Bregenz bejubelt. Der Deutsche Kevin Bentele erzielte ein Viererpack in nur sechzehn Minuten. Dabei schoss er mit einem Weitschuss aus rund 50 Metern (!) von der eigenen Spielhälfte ein Klassetor. Nach Seitenwechsel kam der Motor der Elf um Trainer Jürgen Maccani so richtig auf Touren. Den Torreigen eröffnete der Venezuelander Torrez Espinoza mit einem glasharten Schuss von der Strafraumgrenze (52.). Den Schlusspunkt setzte Kapitän Patrick Maldoner mit einem sicher verwandelten Strafstoß (83.). Damit überholt Rotenberg Bregenz in der Tabelle und ist nun Siebenter. Die stark ersatzgeschwächten Schwarz-Weißen, neun Kaderspieler fehlten, hielten eine Halbzeit lang gut mit und vergaben durch Dennis Blaser sogar die Chance zur Führung (39.). Ausgerechnet am 53. Geburtstag von SW Bregenz Präsident Thomas Fricke schlittert sein Klub in ein 0:6-Auswärtsdebakel. Der Vertrag mit dem Brasilianer Richard Valerio wurde schon wieder aufgelöst und der Sambatänzer ist schon in seine Heimat zurückgekehrt. Ebenfalls wird Innenverteidiger Haris Handanagic nicht mehr für Bregenz spielen.