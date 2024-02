Klassikerspezialist verstärkt das Radteam Vorarlberg

Das Team Vorarlberg ist nochmals am Transfermarkt tätig geworden. Der 25-jährige Italiener Alexander Konychev ist ab sofort im Aufgebot des nun 15 Fahrer umfassenden Kaders. Konychev, Sohn des bekannten und gleichfalls erfolgreichen Dimitri Konychev, wird bereits kommende Woche in Rhodos zum Team stoßen.

Von 2019 bis 2022 war er bei den World Tour Teams von Dimension-Data, Mitchelton-Scott und Team BikeExchange-Jayco unter Vertrag. Im vergangenen Jahr war der sympathische Italiener, welcher in der Nähe des Gardasees daheim ist, im UCI Pro Team von Corratec-Selle Italia engagiert.

Beim GP Vorarlberg UCI 1.2 belegte er Platz acht, bevor er dann am Giro d Italia startete. Zahlreiche Podiumsplatzierungen stehen bereits zu Buche an UCI-Rennen, sowie Rang fünf an den Italienischen Profi Meisterschaften 2021. Insgesamt brachte es Konychev auf 13.383 Rennkilometer im vergangenen Jahr. Zudem gilt er starker Zeitfahrer.