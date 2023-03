Klassiker Hard gegen Bregenz sucht den Jubiläumssieger

Im 100. Aufeinandertreffen gibt es entweder den 51. Erfolg für Bregenz oder den 40. Sieg für Hard.

Nach dem Heimspiel ist vor dem nächsten und das ist das 100. Ländle-Derby. Es ist alles angerichtet für das Jubiläums-Derby gegen Rekordmeister Bregenz Handball, das am Samstag, den 25. März mit Spielbeginn um 20.20 Uhr am 20. Spieltag des ZTE HLA Meisterliga Grunddurchgangs in der Sporthalle am See in Hard über die Bühne geht. Die Harder Teufelsarena ist bereits bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft.

Die Vorfreude auf das Jubiläums-Derby ist riesig. Bereits 99-mal standen sich Hard und Bregenz in der Liga gegenüber. Für emotionale und packende Spiele war stets gesorgt. Alle Spieler, Funktionäre, Fans und Sportbegeisterten dürfen sich am Samstagabend wieder auf ein großartiges Handballspektakel freuen, wenn Hard und Bregenz die Marke 100 knacken und das Ländle-Derby dreistellig wird.

Der Ticker vom 100. Handballderby Alpla HC Hard vs Bregenz

Das Traditionsduell zwischen den beiden Ländle-Clubs kann mittlerweile auf eine knapp 25-jährige Geschichte zurückblicken. Die Erstauflage des Ländle-Derbys geht ins Jahr 1998 zurück. Am 19. September 1998 standen sich Hard und Bregenz zum ersten Mal in Österreichs höchster Spielklasse gegenüber. Die Harder konnten das Duell mit 26:23 (9:3) für sich entscheiden und über den historischen ersten Derby-Sieg jubeln. Die Bilanz von 99 Ländle-Derbys: 39 Siege für den ALPLA HC Hard, 50 Siege für Bregenz Handball und zehnmal endete die Partie mit einem Unentschieden.

Die Chance auf den nächsten Sieg der Roten Teufel gibt es bereits diesen Samstag. Auf die 29:33 Heimniederlage gegen Bregenz Handball und dem damit verbundenen Aus im letztjährigen ÖHB Cup Halbfinale in der Sporthalle am See folgte mit dem 29:27 Auswärtserfolg der Roten Teufel im Hinspiel der laufenden Saison die Revanche. Vor fantastischer Heimkulisse und mit der Unterstützung der großartigen Fans sollen auch die Punkte des Jubiläums-Derbys auf das Konto der Harder Männer wandern.

Erstmals in der Sporthalle am See an der Seitenlinie im Einsatz sein wird das neue Bregenz Handball Trainer-Gespann Marko Tanaskovic und Markus Rinnerthaler, das sein Debüt in der neuen Rolle des Cheftrainers im Heimspiel und dem 26:21 Erfolg gegen Schwaz Handball Tirol am vergangenen Spieltag gegeben hat.

Drei Runden vor Abschluss des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs liegen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard mit 26 Zählern auf dem vierten Tabellenrang. Bregenz Handball befindet sich mit 20 Punkten auf Platz 7.

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Die Trainingswoche war gut und vor einem Derby muss ich mir keine Gedanken machen, was Spannung oder Motivation angeht. Einiges wollen wir besser machen als letztes Wochenende, aber vor allem arbeiten wir weiter an unserem Konzept und nach wie vor wollen wir in Top-Form sein, wenn die entscheidende Phase in der Meisterschaft beginnt. Wir sind alle fit und freuen uns auf ein geiles Handballspiel in einer ausverkauften Halle in Hard.“

Dominik Schmid, Kapitän ALPLA HC Hard

„Auf die Ländle-Derbys freut man sich immer ganz besonders. Wir sind 100% bereit, werden alles investieren und die Emotionen und die Stimmung in der vollen und ausverkauften Halle aufsaugen. Wir spielen für unsere Fans und Zuschauer und vor einer Derby-Kulisse macht das einfach unglaublich viel Spaß. Derbys haben andere Gesetze, deshalb sind das immer außergewöhnliche Spiele und echte Highlights für uns.“

Bregenz Trainer Marko Tanasković: „Nach einem zufriedenstellenden Spiel, mit einer starken Abwehr und großem Siegeswillen, wenden wir uns dem lang ersehnten 100. Ländle-Derby zu. Wir alle wissen, wie wichtig dieses Derby für den österreichischen Handball und insbesondere für Vorarlberg ist. Ich möchte, dass wir in diesem, wie in jedem Spiel über unsere Grenzen hinausgehen. Die Rolle des Favoriten überlasse ich Hard, aber alle unsere Spieler sind hochmotiviert. Ich denke, dass wir, mit unseren Fans in Rücken, mit einem Sieg überraschen können. Wir können das Spiel am Samstag kaum erwarten und werden uns ganz besonders darauf vorbereiten.“

Bregenz Spielmacher Matic Kotar: „Es ist Derby-Zeit. Es stimmt zwar, dass das Spiel wie alle anderen 2 Punkte bringt, aber ich denke, wir alle wissen, dass hier mehr auf dem Spiel steht. Ich bin sicher, dass uns wieder ein echtes Handball-Spektakel erwartet. Mit der Unterstützung unserer Fans ist am Samstag viel möglich.“

ZTE HLA MEISTERLIGA |

Grunddurchgang – Runde 20

ALPLA HC Hard vs. Bregenz Handball

Samstag, 25. März 2023, 20.20 Uhr |