Zwei Coronafälle bei der VEU Feldkirch vor dem Derby

Das Duell der beiden Vorarlberger Eishockeymannschaften muss abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden

Die am Samstag durchgeführte PCR-Testung aller Spieler, Trainer und Betreuer der Kampfmannschaft der VEU Feldkirch brachte in zwei Fällen ein positives Testergebnis. Die betreffenden Spieler, wurden entsprechend dem COVID 19 Präventionskonzept der VEU Feldkirch sofort vom Rest des Teams separiert und haben sich umgehend in Quarantäne begeben.