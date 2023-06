Klassiker Bregenz vs Wolfurt, Hohenems vs Röthis

Im Halbfinale der Vorarlberger Fußball Amateurmeisterschaft sind die Heimteams in der Favoritenrolle.

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Wolfurt

Im Halbfinale genießen Regionalliga West Play-off Meister SW Bregenz und der RLW-Dritte VfB Hohenems Heimrecht. Beide Klubs wollen nach der Megasaison sich mit dem Finaleinzug eine „Zugabe“ krönen. Für SW Bregenz und Hohenems spricht eindeutig die Heimstärke. Die Bodenseestädter sind elf Auftritte in Folge im Immo-Agentur Stadion unbesiegt, davon neun Erfolge und zwei Remis. Das Stadion Herrenried ist eine Festung: Zehn Mal den Platz als Sieger verlassen und zwei Unentschieden stehen vor eigenem Publikum auf der Habenseite. Meistermacher Andreas Heraf und der Großteil der Kaderspieler des frischgebackenen Champion befindet sich bereits auf Urlaub. Allerdings werden die Schwarz-Weißen auch mit den sogenannten erweiterten Kaderspielern eine starke Mannschaft auf das Spielfeld schicken können. „Wir wollen nach der Meisterschaft und Aufstieg auch den Titel als stärkste Amateurmannschaft holen“, sagt SW Bregenz Sportchef Predrag Zivanovic. Wolfurt kommt ersatzgeschwächt zum Klassiker gegen Bregenz. Benjamin Neubauer (Knöchel), Timo Rist (Karriereende), Felix Moosmann, Aaron Fleischhacker (beide Urlaub) fehlen der Baur-Truppe. In der Meisterschaft hat Wolfurt die letzten fünf Auswärtsspiele (drei Siege, zwei Remis) nicht mehr verloren und strotzt nach dem VFV Cupsieg sowieso noch vor lauter Selbstvertrauen.

Der Ticker vom Spiel Hohenems vs Röthis

Im zweiten Halbfinale hofft VN.at Eliteliga Meister vom Frühjahrs Play-off SC Röthis auf eine Überraschung. Die Bilanz der letzten direkten Duelle von Hohenems und Röthis: Elf Emser Siege, zwei Remis und dreimal gewann Röthis. Hohenems ist aber auch im Vorjahr überraschend schon im Halbfinale der Amateurmeisterschaft am späteren Sieger Rotenberg zuhause mit 0:3 ausgeschieden. Torjäger Tamas Herbaly fehlt wegen Problemen an der Schulter, Sturmpartner Henrique Valdir Barbosa da Silva könnte nach Knieschmerzen wieder einsatzfähig sein. Valentin Matkovic und Pierre Nagler sind seit wenigen Tagen in der Grundausbildung vom Bundesheer in Landeck stationiert und werden kurzfristig freibekommen und kurz vor dem Anpfiff in Hohenems erwartet. Röthis fehlen Tobias Hartmann, David Franz (beide Urlaub) und Marcel Sohler (beruflich in Stuttgart).