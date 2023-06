Klassik zur Kaffeestunde

Das Gesangsensemble „Dreiklang“ unterhielt die Gäste im Bildsteiner Kultursaal.

Seit vielen Jahren lädt der Verein Kultur in Bildstein zum beliebten „Klassik-Café“. Dabei zeigen Jahr für Jahr verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihr musikalisches Können in legerem Kaffeehaus-Ambiente. Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Pünktlich nach dem sonntäglichen Gottesdienst fand sich die Gästeschar im Kultursaal ein, um das Ensemble „Dreiklang“, alias Birgit Plankel (Sopran), Victoria Türtscher (Alt) und Jakob Peböck (Tenor) zu bewundern. Begleitet wurde das Gesangstrio von Martin Gallez am Klavier. Für eine Kaffeehaus-Stimmung, bei der auch mitgesungen durfte, sorgte zudem eine Abordnung des Bildsteiner Chors, welche die Gäste am Sonntagvormittag mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und mitunter auch einem Glas Sekt verwöhnte.