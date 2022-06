Klassik zur Kaffeestunde

Junge Musikerinnen und Musiker präsentierten im Kultursaal ihr Können.

Am vergangenen Sonntag fand nach dem großen Schubert-Mendelssohn-Konzert in der Basilika bereits ein weiterer kultureller Höhepunkt in Bildstein statt. Bereits zum 11. Mal veranstaltete der Verein Kultur in Bildstein das Klassik-Café, bei dem diesmal unter dem Motto „Jugend vor den Vorhang“ junge Musikerinnen und Musiker der Musikschulen Mittleres Rheintal und Bregenzerwald ihr Können präsentierten. Das hohe Niveau, das sowohl die jungen Streicherinnen und Streicher als auch die Blechbläsergruppe, die Solistinnen und Solisten am Fagott, der Trompete, der Klarinette oder auf dem Cello zeigten, begeisterte die zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Für einen „heimischen“ Höhepunkt sorgte der jüngste Musiker, Jonas Ben Höpperger, der mit seinem wunderschönen Gitarrenspiel berührte.