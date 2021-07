Klassik zur Kaffeestunde

Nach der Corona-Pause lud der Verein Kultur in Bildstein zur ersten Veranstaltung.

Die Gäste, darunter Bgm. Walter Moosbrugger, dessen Amtsvorgängerin Judith Schilling-Grabher mit Gatten Dr. Constantin Schilling, VN-Ombudsmann Gottfried Feurstein, Dr. Walter und Dr. Ulrike Lintner oder Markus Böhler (Raiba am Hofsteig), zeigten sich überaus erfreut ob der Darbietung und der Tatsache, dass das Kulturprogramm des engagierten Vereins wieder gestartet werden konnte. Die durchs Programm führende Sopranistin Birgit Giselbrecht-Plankel und die Mitglieder des Vereinsvorstandes mit Gerhard Giselbrecht, Mittelschuldirektor Christian Höpperger, Thomas Vigl oder Martin Gierse an der Spitze versicherten, auch in Zukunft Künstlerinnen und Künstlern in Bildstein eine entsprechende Bühne bieten zu wollen.