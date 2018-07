Am kommenden Sonntag findet die alljährliche klassische Kaffeestunde statt.

Der Verein „Kultur in Bildstein“ lädt auch heuer wieder zum beliebten musikalischen Kaffeeklatsch in den Kultursaal. Dieses Jahr steht das Klassik-Café unter dem Motto „Tanz um die Welt“ mit dem Blockflötenensemble „La Rocaille“. Die Flötistinnen Sabine Gstach, Veronika Ortner-Dehmke und Dorit Wocher werden gemeinsam mit der Sopranistin Birgit Plankel bei Kaffee und Kuchen das Publikum unterhalten. Beginn des Klassik-Cafés am kommenden Sonntag, dem 8. Juni, ist um 11 Uhr nach dem Kirchengottesdienst.Eintritt: Freiwillige Spenden.