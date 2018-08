Klassenerhalt ist und bleibt das Ziel

Am Freitag beginnt in Aigen im Ennstal für Bundesliga-Aufsteiger GC Montfort Rankweil das Unternehmen Klassenerhalt in der höchsten Golfliga in Österreich.

Die Rankweiler treffen am Freitag im ersten Spiel auf den Vizemeister GC Diamond und sind in diesem Duell klarer Außenseiter. Die Niederösterreicher haben weitgehend „Plushandicap-Spieler“ in ihren Reihen. Bemerkenswert ist trotzdem die Tatsache, dass die Rankweiler der einzige Bundesligist sind, der ausschließlich mit Spielern antritt, die dem eigenen Klub entspringen. Alle anderen Mannschaften haben verstärken sich mit Ex-Profis bzw. starken Amateure von anderen Klubs. Im zweiten Spiel am Samstag heißt der Gegner Mondsee oder Dellach, die genaue Paarung ist von den Freitagsergebnissen abhängig. Am Samstag spielen in einem Duell die beiden Sieger gegeneinander, im anderen die beiden Verlierer.

Der Bundesliga-Modus ist fordernd: Die Rankweiler müssen eines ihrer beiden ersten Spiele gewinnen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.