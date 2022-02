Klarer 6:3-Heimerfolg der Hofsteig-Truppe gegen Uttigen.

Mit einer bärenstarken Mannschaftsleistung besiegt Wolfurt den Tabellenzweiten aus Uttigen mit 6:3. Es war eine hochklassige, rasante und körperbetonte Partie, dass die Zuschauer am Samstagabend in der HockeyArena geboten bekamen. Beide Teams legten mit Anpfiff gleich anständig los und wollten die erste Duftmarke setzen. Das gelang nach sieben Spielminuten Uttigens Standardtorschütze vom Dienst, Yves Walter nach blauer Karte gegen Wolfurts Kapitän Aurel Zehrer. Die Hofsteiger waren davon wenig beeindruckt, der junge Konstantin Winter fälsche eine Hereingabe von Arnau Bertran zum Ausgleich ab. Wie du mir, so ich dir dachten sich die beiden, keine halbe Minute später ging Wolfurt erstmals in Führung. Diesmal zog Winter von der Mittelline ab und Bertran fälschte unhaltbar für Gästekeeper Vizio in die gelbblauen Maschen. Die stark spielendenden Aaretaler konnten durch Vanina und ein ScheerGeschoss das Score nochmals in Richtung Auswärtssieg drehen. Doch noch vor der Pause konnte Renzo Comandone mit einem Doppelpack die knappe 4:3 Pausenführung fixieren.