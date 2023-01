Klasse-Show brachte sehr viel Applaus und Standing Ovations

Der Nachwuchs der Volksbank Turnerschaft Rankweil präsentierte sich im vollbesetzten Vinomnasaal.

RANKWEIL. Ein großer Teil der vielen Sektionen der Volksbank Turnerschaft Rankweil präsentierte sich beim schon zur Tradition gewordenen Schauturnen zum Jahresbeginn im bis auf den letzten Platz gefüllten Vinomnasaal. Die qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit mit mehr als vierhundert Aktiven wird bei der TS Rankweil seit der Gründung vor 76 Jahren großgeschrieben und genießt einen ganz besonderen Stellenwert. Das Schauturnen war eine Show der Extraklasse. Den hunderten Zuschauern wurde ein zweistündiges Spitzenprogramm geboten. Verschiedene Gruppen aus dem großen Repertoire des großen Rankweiler Sportverein zeigten auf der Bühne ihr ganzes Können und wussten zu überzeugen. Die Erfolge und Triumphe der vergangenen Jahrzehnte auf nationaler und landesweiter Ebene sprechen eine deutliche Sprache. Ein wahres Feuerwerk boten die kleinsten Turner. Die Nachfrage für ein Angebot für Mädchen und Burschen im Alter von vier bis sechs Jahren ist seit langem riesengroß. Ziel des Kinderturnen ist die Förderung der körperlichen Entwicklung durch Bewegung. Die Kids lernen auf spielerische Art, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und immer konstant weiter auszubauen. Bewegungsspiele und kleine gymnastische Übungsformen dienen dazu, die Motorik und den Gleichgewichtssinn zu schulen. Es wird geklettert, gehüpft, geklatscht, balanciert, gesungen und die Freude am Turnsport überwiegt. Immer mehr rückt das Tanzen in der TS Rankweil in den Vordergrund. Von Kindertanz bis zu Breakdance werden den Schülern mehrere Möglichkeiten geboten um Aktiv das Vereinsleben mitzugestalten. Zum Abschluss der Präsentation vom Schauturnen haben sich die vielen Talente der Kunstturner dem Publikum von der besten Seite gezeigt. Mit viel Applaus und minutenlangen Standing Ovations wurden die jungen Stars von morgen von den Zuschauern verabschiedet. Begeistert von den tollen Darbietungen waren auch die zwei Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith und Helmut Jenny.VN-TK