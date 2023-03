Klärung von Opferstockdiebstählen

Im Zeitraum von November 2022 bis März 2023 kam es in den Bezirken Feldkirch und Bludenz immer wieder zu Opferstockdiebstählen. Die Polizei konnte jetzt einen Verdächtigen festnehmen.

Am Sonntag dem 12. März 2023 wurde ein verdächtig aussehender Mann in einer Kirche in Bludesch gemeldet. Gegen 10.50 Uhr gelang es der Polizeistreife Nenzing einen 38-jährigen Mann aus Polen anzuhalten und zu kontrollieren. Bei dem Mann konnten Tatwerkzeuge, sowie das Diebesgut festgestellt werden.