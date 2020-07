Klarer Linksruck bei Vorarlberg-Wahl der Landesschüler-Vertreter

Die linke AKS siegt bei den diesjährigen Wahlen der Landesschülervertretung. Das Wahlergebnis in Vorarlberg läuft dem österreichweiten Gesamtergebnis klar entgegen.

Österreichs Schüler wählen - anders als Ländle-Schüler - die Schülerunion

In allen Bundesländern stellt die Schülerunion der ÖVP die Mehrheit der Mandatare. Unter dem Strich errang die Schülerunion insgesamt 130/159 Mandaten in ganz Österreich. Damit dominiert sie die LSV-Wahl 2020 nach wie vor - verliert aber doch 10 Mandate im Vergleich zum Vorjahr (140 von 159 waren es 2019).

Nicht so in Vorarlberg

In Vorarlberg schlagen die Uhren aber anders: Im Ländle stellt die

Schülerunion nur ein aktives Mandat in der LSV Vorarlberg. Bei der 2019er-Wahl hatte die Schülerunion noch fünf von 12 Mandaten erhalten und die BMHS-Landesschulsprecherin bekommen. Die rechtsgerichtete Schülerunion verliert hier also vier Mandate, während die linksgerichtete AKS in Vorarlberg beinahe alle möglichen Mandate abgestaubt hätte.