Klarer Heimsieg für den EHC Lustenau

Einen klaren 8:2 Erfolg feiert der EHC Lustenau beim Heimspiel gegen den HC Meran.

Als Spieler des Abends auf Seiten der Lustenauer wurde Neuerwerbung Ryan Hayes gekürt, der mit vier Assists und einem Tor maßgeblichen Anteil am ersten vollen Erfolg vor heimischem Publikum beigetragen hat.



Von der ersten Minute an war der EHC Lustenau die dominierende Mannschaft auf dem Eis. Schon nach 76 Spielsekunden musste der Südtiroler Torhüter Frederic Cloutier erstmals hinter sich greifen. David König fälschte einen Schuss von Ryan Hayes ab und der Puck kullerte über den Schlussmann von Meran. Lustenau machte weiter Druck und erhöhte in der 11. Minute im Powerplay durch Max Wilfan zum verdienten 2:0. Jedoch nur 9 Sekunden (!) später erzielte Meran durch Patrick Tomassini den Anschlusstreffer. Lustenau ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete mit stürmischen Angriffen. Abermals war es Kapitän Max Wilfan, der nach exzellenter Vorarbeit von Ryan Hayes Merans Torhüter in der 19. Minute zum dritten mal bezwang. Dem noch nicht genug erzielte Jonas Kutzer 51 Sekunden vor Drittelsende den vierten Treffer für Lustenau. Mit dieser komfortablen Führung für Lustenau ging es in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt machte Lustenau weiter Druck und die Bemühungen wurden in der 26. Minute belohnt. Kevin Puschnik erzielte abermals im Powerplay nach Vorarbeit von Ryan Hayes und Mads Larsen den fünften Treffer für Lustenau. Lucas Haberl erhöhte in der 33. Minute auf 6:1 für das Heimteam. Dies war für den ehemaligen italienischen Nationaltorhüter und jetzigem Schlussmann von Meran zu viel und entnervt machte er Platz für den Ersatzkeeper Lorenzo Marinelli. Nur wenige Sekunden nach diesem Treffer erzielte Christian Borgatello den zweiten Treffer für die Südtiroler. So ging es mit dem beruhigenden Zwischenstand von 6:2 in die zweite Pause.



Auch im letzten Spielabschnitt war Lustenau die dominierende Mannschaft, schaltete jedoch einen Gang zurück um Kräfte für das Spiel am kommenden Dienstag zu sparen. In der 49. Minute musste sich auch der Ersatzkeeper von Meran bei einem Schlenzer von Philipp Pöschmann geschlagen geben und es stand 7:2 für das Heimteam. Den Schlusspunkt zum 8:2 in einer recht einseitigen Partie setzte Ryan Hayes 13 Sekunden vor Spielende. Somit feierte der EHC Lustenau den ersten vollen Erfolg vor heimischem Publikum und konnte sich in der Tabelle weiter verbessern. Das nächste Spiel bestreiten die Lustenauer schon am kommenden Dienstag gegen die Sterzing Broncos – Spielort ist bereits ab 18.00 Uhr wiederum die Rheinhalle Lustenau.



EHC Lustenau : HC Meran 8:2 (4:1 / 2:1 / 2:0)

Torschützen EHC Lustenau: David König (2. Min.), Max Wilfan (11. Min. / 19. Min.), Jonas Kutzer (20. Min.), Kevin Puschnik (26. Min.), Lucas Haberl (33. Min.), Philipp Pöschmann (49. Min.), Ryan Hayes (60. Min.)

Torschützen HC Meran: Patrick Tomasini (11. Min.), Christian Borgatello (51. Min.)