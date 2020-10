Klarer Heimsieg für die Bregenzer Handballer

Bregenz Handball jubelte im heutigen Heimspiel gegen den SC Ferlach über einen auch in dieser Höhe verdienten 32:19-Sieg.

Nach dem Unentschieden auswärts gegen Westwien ging es für die Bregenzer Handballer heute zu Hause gegen den Tabellenvierten SC Ferlach weiter. Nach einem kapitalem Fehlstart mit 0:3 Rückstand drehten die Hausherren das Spiel innerhalb von kurzer Zeit und lagen beim Stand von 8:4 bzw. 9:5 zweimal mit vier Treffern in Front. Doch die Ferlacher gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich immer wieder heran. Nach 30 Minuten ging es mit einem 14:12 für die Bregenzer in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit erwischte Bregenz den besseren Start und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Punkt um Punkt setzte sich das Team von Trainer Burger ab, blieb bis zum Schluss konzentriert und jubelte am Ende über einen verdienten und souveränen 32:19-Heimsieg. Durch diesen Erfolg verbesserte sich Bregenz in der Tabelle auf den vierten Rang.