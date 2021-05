Klarer Heimsieg für den FC Dornbirn

Die Dornbirner besiegten im vorletzten Heimspiel der laufenden Saison Vorwärts Steyr verdient mit 3:1.

Im vorletzten Heimspiel der Saison traf der FC Dornbirn heute Vormittag auf Vorwärts Steyr. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, die gleich zu guten Chancen kamen und in der 9. Minute nur am Pfosten scheiterten. Doch auch die Hausherren kamen mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel und erspielten sich immer mehr gute Chancen. In der 35. Minute brachte eine dieser Möglichkeiten das 1:0 durch Mujic, der nach einer guten Einzelaktion die Führung erzielte. In der Schlussphase der 1. Halbzeit gab es weiterhin Chancen auf beiden Seiten - dennoch ging es mit der knappen Führung in die Pause.