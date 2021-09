Die Kathan-Staffel behielt gegen die Leiblachtaler klar die Oberhand.

Letztendlich war es dann doch eine klare Angelegenheit für den KSV Götzis. Schon zur Pause führten sie im Duell gegen Hörbranz mit 18:10. Nur zwei Freistilbegegnungen gingen auf das Konto der Gäste. Giorgi Khachidze (57 kg) und Ali Turpal Isajev (77 kg) holten für den ACH die maximale Punktausbeute. Weil sich aber Topathlet Lukas Staudacher (100 kg) in seinem Duell gegen Martin Kogler (Götzis) in Führung liegend verletzte und nicht mehr weiterringen konnte, gingen vier Mannschaftspunkte an den KSV. „Wir konnten dann auch nicht mehr unsere volle Stärke auf die Matte bringen“, so Hörbranz Sportchef Thomas Jochum in seinem Fazit. Hörbranz ließ die Gewichtsklasse bis 88 Kilo in beiden Stilarten unbesetzt, was zur Folge hatte, dass allein acht Punkte auf das Konto des KSV Götzis gingen. „Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg für Götzis, was in der Höhe nicht zu erwarten war“, so Jochum. Bei den Kämpfen im griechischrömischen Stil holte sich der Gastgeber vor 120 Zuschauern vier Siege. Sandro Frankol (57 kg), Abdrakhman Kenesarin (68 kg), Tobias Ender (88 kg) und Lukas Hörmann (130 kg) blieben siegreich, während auf Hörbranzer Seite Hasan Haiharojev (62 kg), Ali Turpal Isajev (77 kg) und Zielimkhan Dzihasov (100 kg) jeweils die volle Punktausbeute erkämpften. Für Matthias Kathan sei es ein super Kampf gewesen. „Hörbranz war motiviert, aber unsere Jungs waren gut auf die Kämpfe eingestellt. Wir konnten einige knappe Begegnungen für uns entscheiden und damit den Sieg im Heimkampf sichern“, so das Resümee des sportlichen Leiters. „Für uns ist es ein wichtiger Sieg nach der schmerzhaften Niederlage gegen Klaus“, so Kathan abschließend.