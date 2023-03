Klarer Auswärtssieg von RHC Wolfurt

Die Hofsteiger gewinnen mit sechs zu Null.

Nach dem Pausentee waren dann die Routiniers gefragt, der reaktivierte Klemens Schüssling, der den abwesenden Stammtorhüter Elias Rohner vertrat, hielt seinen Kasten nach blauer Karte gegen Laritz sauber und Kapitän Aurel Zehrer sowie Arnau Dilmé erhöhten in Folge den Score. Schüssling durfte innerhalb von 3 Minuten dann nochmals 2 Strafstöße entschärfen und bewies am Ende mit einem Shut out, das er das Tore hüten nicht verlernt hat. Das halbe Dutzend verantwortete dann Zehrer mit seinem zweiten Treffer, der seine Mannschaft damit auf Kurs in Richtung 2. Tabellenplatz hält.