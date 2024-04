Klare Bregenzer Niederlage bei Spitzenreiter Schwaz

Weiterer Rückschlag im Kampf um den vierten Tabellenplatz und dem damit verbundenen Heimvorteil im Viertelfinale.

Entscheidung bereits vor der Pause

Das Team aus Schwaz startete gut und führte schnell mit 4:0, wie schon am Mittwoch gegen Hard war die Anfangsphase den Festspielstädtern nicht gelungen. Erneut zeigte die Tanaskovic-Sieben aber Moral und kämpfte sich zunächst zurück in die Partie, nach einer Viertelstunde konnten die Bregenzer den Rückstand auf zwei Tore verkürzen (9:11). In weiterer Folge setzten sich die Tiroler aber noch vor der Pause entscheidend ab, nach 30 Minuten führten die Gastgeber deutlich mit 22:14.