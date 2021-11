Klare 3:7-Niederlage des EHC Lustenau in Ritten

Nichts zu holen gab es für die Flanagan-Mannen in Italien.

Eine klare 3:7 Niederlage setzte es für den EHC Lustenau auswärts gegen Ritten. Ein inferiores erstes Drittel, in dem Ritten mit 5:0 als Sieger vom Eis ging, besiegelte die deutliche Niederlage für den EHC. Die Lustenauer steigerten sich, doch an der hohen Niederlage änderte sich nichts mehr.

Wie aus der Pistole geschossen startete Ritten in den ersten Spielabschnitt. Nach dem Motto „jeder Schuss ein Treffer“ gestalteten sich dieses erste Drittel. Schon in der sechsten Minute ging Ritten verdient mit 1:0 in Führung. Lustenau konnte das Spiel zwar in den nächsten Minuten offen gestalten, doch Tore gelangen keine. Ab der 17. Minute begann das Unglück. In den letzten drei Spielminuten des ersten Drittels erzielte Ritten nicht weniger als vier Treffer (!). So ging es mit einer klaren 5:0 Führung für Ritten in die erste Pause.

Auch im zweiten Spielabschnitt kam Ritten zu besseren Möglichkeiten und ging in der 28. Minute mit 6:0 in Führung. Nur wenige Sekunden später erzielte Lucas Haberl den ersten Treffer für Lustenau. Trotz einiger Möglichkeiten für Lustenau ging es mit diesem ernüchternden Spielstand in die zweite Pause.

Im letzten Spielabschnitt zeigte sich Lustenau bemüht und verkürzte durch einen Treffer von Dominic Haberl in der 46. Minute auf 2:6. Weitere Möglichkeiten seitens des EHC blieben aber ungenützt. Durch Alex Frei erhöhte Ritten in der 51. Minute auf 7:2 für die Gastgeber. In der 53. Minute konnte Lucas Haberl den zweiten Treffer an diesem Abend verbuchen, doch am schlussendlich verdienten Sieg für Ritten änderte sich nichts mehr. Nach dieser klaren Niederlage heißt es sich den Mund abzuwischen und sich für die kommenden Spiele vorzubereiten.

Rittner Buam : EHC Lustenau 7: 3 (5 : 0 / 1 : 1 / 1:2)

Torschützen Rittner Buam: Kevin Fink (6. Min.), Simon Kostner (17. Min. / 28. Min.), Julian Kostner (17. Min.), Andreas Lutz (18. Min.), Mac Gregor Sharp (20. Min.),