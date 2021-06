Klangwolke unter freiem Himmel

Außenprobe Musikverein Hörbranz

Auf Grund der aktuellen Einschränkungen ist eine Probe in geschlossenen Räumen auch beim Hörbranzer Musikverein, wie bei vielen anderen Vereinen, so gut wie unmöglich. Proben wären zwar erlaubt, allerdings müssten pro Person 20m³ Fläche zu Verfügung stehen. So könnten im großen Probelokal in Hörbranz gerade mal acht Musikanten gemeinsam musizieren. Für den Hörbranzer Musikverein mit über 50 aktiven Mitgliedern einen dementsprechend großen und passenden Raum zu finden, ist kaum möglich. Daher wurde in Absprache mit der Gemeinde Hörbranz die „Probe im Freien“ gestartet. An den Dienstag Abenden musizieren jetzt die Vereinsmitglieder von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr bei gutem Wetter vor dem Musikprobelokal unter freiem Himmel. Natürlich werden die gültigen Coronaregeln eingehalten und bei jedem Mitglied kontrolliert, bevor Kapellmeister Thomas Halfer den Taktstock schwingen kann. Die engagierten Musiker freuen sich darüber, endlich wieder gemeinsam proben und einen Schritt ins „normale“ Vereinsleben setzen zu können. Vorstand Bernhard Sigg dazu „Wir sind froh, dass zusammen musiziert werden kann und auch die ersten Auftritte wieder planbar sind. Mit den nächsten Öffnungsschritten ab 10. Juni ist auch vielleicht wieder ein Probe in Innenräumen möglich und wir sind nicht mehr vom Wetter abhängig.“ Auch Bürgermeister Andreas Kresser unterstützt die Vereine bei der Rückkehr ins gewohnte Vereinsleben, so weit als möglich. Im Vorfeld wurden die Anrainer des Probelokals mit einem persönlichen Brief des Bürgermeisters über die Klangwolke am Dienstag vor dem Probenlokal informiert. Beim Lokalaugenschein am Dienstag zeigten sich die Zuhörer aber durchwegs erfreut über das Konzert des Musikvereins. Ist es doch auch ein hörbares Zeichen auf dem Weg zur Normalität.