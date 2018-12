Das „Gaudete“-Programm kam bei den Besuchern des adventlichen Rundgangs sehr gut an.

Hittisau. „Klang, Wort und Licht in vier Räumen“ waren am vergangenen Adventsonntag in Hittisau zu erleben. Schauplätze waren das Gasthaus „Goldener Adler“, SONI‘s Kräutergarten, die Werkstatt von Bundschuh Holzhandwerk sowie die Aula der Mittelschule.

Bereits zum siebten Mal fand in Hittisau im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gaudete!“ ein adventlicher Rundgang durch Hittisau statt. „Gaudete“ ist der lateinische Ausdruck für den dritten Adventsonntag und heißt übersetzt „Freuet euch!“ Auf ungewohnte, aber anregende Art und Weise wurden die Besucher an den vier Stationen auf Weihnachten eingestimmt.

Musik Gesang und Poesie

Zwischen 16 und 20 Uhr starteten in vier Räumen das jeweilige Programm mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bregenzerwald und Umgebung. Der Einstieg war an jeder Station möglich, die Besucher konnten ihren Rundgang nach Belieben gestalten. So sangen und spielten die beiden Musikerinnen Ilona Wörnhör und Susanne Kanonier beim Weihnachtsspectaculum“ in den gemütlichen Gasträumen vom Goldenen Adler“ gefühlvolle und lyrische Lieder. Dazu lasen Kurt Sternik und Wolfgang Troy heitere und ironische Geschichten und Gedichte. Sonja Schwarzhans öffnete ihren Garten für alle Sinne. So waren die Besucher im Anschluss an die Kräutermärchen, gelesen von Jürgen Schwarzhans und Lydia Hagspiel, zum Riechen, Schmecken und Staunen eingeladen.

Bunte Vielfalt