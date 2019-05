Klamotten, Klunker und Kosmetik

2. Mädelsflohmarkt am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 16 Uhr, in der Rheinauhalle Höchst

Am Sonntag, den 19. Mai, ist es wieder so weit: Der Sammlerverein Ephemera als Veranstalter lädt zum 2. Mädelsflohmarkt in die Rheinauhalle in Höchst ein.