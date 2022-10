Klagenfurt vs LASK Linz, Ried gegen Rapid Wien

Zwei Samstag-Spiele stehen in der Ö-Bundesliga an.

Das Match im Ticker: Klagenfurt vs LASK Linz

SK Austria Klagenfurt – LASK Linz Samstag, 15.10.2022, 17:00 Uhr, 28 Black Arena, SR Weinberger

Der LASK blieb in den 13 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (10S 3U) und traf in jedem dieser 13 Spiele.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 10 Tore nach Standards – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga und doppelt so viele wie das Team mit den zweitmeisten (je 5 - Rapid, Sturm und WAC). Der LASK traf zweimal nach Standards – nur der SC Austria Lustenau seltener (einmal).

Der LASK erzielte 12 Tore in der ersten Hälfte – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Zwei davon erzielten die Linzer Athletiker im Hinspiel gegen den SK Austria Klagenfurt.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte sieben Tore in der Schlussviertellstunde (eines davon gegen den LASK) – so viele wie sonst nur der RZ Pellets WAC in ideser Saison der Bundesliga und gleich viele wie in der gesamten Vorsaison.

Mit Keito Nakamura (9 direkte Torbeteiligungen) und Marin Ljubicic vom LASK sowie Markus Pink vom SK Austria Klagenfurt (je 7 Tore) treffen Topscorer und die besten Torschützen dieser Saison der Bundesliga aufeinander.

Das Match im Ticker: SV Ried - SK Rapid Wien

SV Ried – SK Rapid Wien Samstag, 15.10.2022, 17:00 Uhr, josko Arena, SR Harkam

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit vier Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (3S 1U), das gab es zuletzt von 2014 bis 2015, als Rapid neun BL-Spiele in Folge gegen Ried gewann. Rapid traf seit Rieds Wiederaufstieg in jedem der fünf Duelle, Ried blieb dreimal torlos.

Die SV Ried gewann in der Bundesliga 17 Heimspiele gegen den SK Rapid Wien – so viele wie sonst nur gegen den FK Austria Wien.

Die SV Ried ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen – das gab es zuletzt von 2001 bis 2006 (8 ungeschlagene BL-Heimspiele in Folge). In jedem der letzten vier BL-Heimspiele gegen Rapid traf Ried mehrfach – wie zuvor nur von 2000 bis 2002 (damals 5 Heimspiele in Folge).

Bernhard Zimmermann vom SK Rapid Wien traf im Hinspiel als Joker zum 1:0-Sieg. Er erzielte alle seine drei Tore in dieser Saison der Bundesliga als Joker – so viele wie sonst nur Emanuel Emegha. Vergangene BL-Saison erzielte Zimmermann fünf Tore – alle als Startelf-Spieler.