Klagenfurt gewinnt "Duell der Austrias"

Die Austria aus Klagenfurt besiegt die Lustenauer Austria knapp mit 2:1.

Nach zwei Siegen in Folge wollte die Lustenauer Austria heute auch bei Aufstiegsfavorit Austria Klagenfurt punkten.

Die Partie begann für die Gastgeber perfekt, denn es war noch keine Minute gespielt, da erzielte Greil nach Zuspiel von Pecirep das frühe 1:0 für die Kärntner. Nach dem frühen Schock benötigten die Sticker eine Weile, um in dieses Spiel zu finden. Ab Minute 20 gelang das dann besser und Tabakovic köpfte nach Gmeiner-Flanke elf Minuten vor der Pause zum 1:1-Halbzeitstand ein.

Wie schon in Hälfte eins gelang den Klagenfurtern der bessere Start. Acht Minuten waren nach Wiederbeginn absolviert, da brachte Hadzic sein Team zum zweiten Mal an diesem Sonntag Vormittag in Front.