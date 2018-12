Klage: Penis durch Beschneidung verkürzt

Im Jänner 2016 ließ sich der klagende Vorarlberger in einem Vorarlberger Landeskrankenhaus beschneiden.

Videobefragung

In dem anhängigen Zivilprozess hat am Landesgericht Feldkirch bereits die letzte Verhandlung stattgefunden. Die Richterin wird nun ihr Urteil schreiben. Sie hat in der jüngeren Tagsatzung per Videokonferenz den gerichtlich bestellten medizinischen Gutachter befragt. Bei der Erötertung seines schriftlichen Gutachts sagte der Sachverständige, die Beschneidung sei nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Das Ergebnis der Operation sei okay. Es liege kein Behandlungsfehler vor.