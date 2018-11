Klage gegen Vorarlberger Gemeinde: Gehsteig soll wieder weg

Miteigentümerinnen von Grundstück verlangen Entfernung des Gehwegs vor ihrem Haus, der ohne ihre Zustimmung errichtet wurde.

Sie und ihre Tochter, beide Miteigentümerinnen der betroffenen Wohnanlage, haben die Gemeinde verklagt. Die anwaltlich von Markus Hagen vertretenen Klägerinnen fordern in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch, dass der Gehsteig vor ihrem Haus entfernt und die Hausstützmauer wieder verlängert wird. Gemeinde-Anwältin Claudia Lecher-Tedeschi hingegen beantragt, die Klage abzuweisen. Weil die Gemeinde den Gehsteig vereinbarungsgemäß errichtet habe.

Versäumnisse

Zivilrichter Norbert Stütler hat inzwischen die Verhandlung für geschlossen erklärt und wird nun ein erstinstanzliches Urteil schreiben. In der letzten Verhandlung in dieser Woche bestätigte der Errichter des Mehrparteienhauses die Angaben des Altbürgermeis­ters, der zur fraglichen Zeit Gemeindechef war. Er habe 2012 in einem Gespräch mit dem Bürgermeister die Errichtung des Gehsteigs vereinbart, es danach aber verabsäumt, seine Kunden darüber zu informieren, räumte der Betreiber der Baufirma ein. Er muss jetzt damit rechnen, verklagt zu werden.