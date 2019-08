Klage: Einen Tag lang von Chef gemobbt

Nach gerichtlicher aufgehobener Entlassung musste Angestellter untätig einen Tag in Firma sitzen.

Bossing wirft der Kläger seinem Arbeitgeber vor, also Mobbing durch den Chef. Die diskriminierende Ausgrenzung habe an einem Tag stattgefunden, sagte Klagsvertreter Clemens Achammer zu Beginn des anhängigen Arbeitsprozesses am Landesgericht Feldkirch. Denn sein Mandant sei nach seiner gerichtlich aufgehobenen Entlassung eineinhalb Jahre später an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Der Kläger habe den ganzen Tag untätig in einem Raum sitzen müssen. Ihm sei gesagt worden, es gebe keine Arbeit für ihn. Danach habe er sich krankschreiben lassen müssen.