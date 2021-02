Klärung von Diebstählen aus Pkw in Fußach und Höchst

Der Polizeiinspektion Höchst ist es gelungen, einen 32-Jährigen und eine 33-Jährige auszuforschen, die für mehrere Diebstähle verantwortlich sind.

Polizisten der Polizeiinspektion Höchst ist es nach umfangreicher Ermittlungsarbeit gelungen, einen 32-jährigen Mann und eine 33-jährige Frau auszuforschen, die für mehrere Diebstähle aus unversperrten Pkw verantwortlich sind. Das in Bregenz wohnhafte Duo wird beschuldigt und ist teilweise geständig, in der Nacht zum 18. Jänner in Fußach und Höchst sechs Diebstähle aus unversperrten Pkw begangen zu haben.