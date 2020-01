Kitz-Sieger Mayer fehlt in Garmisch wegen Grippe

Beim Gratulations- und Feierslalom nach dem Kitzbühel-Abfahrts-Triumph hat sich Matthias Mayer einen grippalen Infekt eingefangen und daher für die Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Herren am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen abgesagt. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) muss damit auf der Kandahar seinen aktuell stärksten Speed-Fahrer vorgeben.

Da sich bis Mittwoch keine Besserung abzeichnete und am Donnerstag das erste Training in Garmisch geplant ist, entschied man sich für die vorzeitige Absage. Abfahrt am Samstag und Riesentorlauf am Sonntag werden ohne den Kärntner Doppelolympiasieger in Szene gehen.