Kirchle soll bewundernswert bleiben

Lorüns. (sco) Gemeinsam mit Besuchern aus dem Seelsorgeraum Bludenz, welchem Lorüns angehört, versammelten sich die Lorünser Katholiken am Sonntagabend zur Messfeier mit Erntedank.

Die Gaben auf und am Fuße des Altars waren ein Augenschmaus. Das Foyer der Volksschule bot für die Liturgie mit Pater Guido Kobiec ein farbenfrohes Ambiente. Derzeit wird der Sakralraum der benachbarten Lorünser Kirche aufgefrischt. 37 Jahre sind vergangen, seitdem letztmals Malarbeiten im Kirchle stattgefunden haben. Jetzt sind die Wände sanierungsbedürftig. „Unser Gotteshaus soll weiterhin bewundernswert bleiben”, findet die engagierte Pfarr-Runde Lorüns. Und so traf sie die Entscheidung, eine Innensanierung durchzuführen. „Dabei ist neben einem Neuanstrich auch vorgesehen, die vorhandene Beleuchtung in einem gleichartigen System in der LED-Technik zu erneuern, bei den Kirchenbänken eine Oberflächensanierung vorzunehmen und die Heizkörper im Altarraum auszutauschen”, informierte Mesner Franz Marte.