Kirchenmusik zelebrieren

Der neue Verein Musica Sacra Maria Bildstein widmet sich liturgischen Feiern und Konzerten.

Am Festtag des Heiligen Josef, dem sogenannten „Josefitag“, luden Pfarrer Paul Burtscher und der neu gegründete Verein Musica Sacra zu einem bemerkenswerten abendlichen Gottesdienst in die Basilika Maria Bildstein ein. Vor einer begrenzten Zahl an Messbesuchern und unter Einhaltung der Covid-Vorschriften präsentierte dabei das Solistenensemble Birgit Plankel (Sopran), Victoria Türtscher (Alt), David Burgstaller (Tenor) und Jakob Peböck (Bass) die Missa „O quam gloriosum“ von Tomás Luis de Victoria. Das von einem der bedeutendsten spanischen Komponisten aus der Zeit der Renaissance verfasste kirchenmusikalische Meisterwerk wurde an der Orgel von Martin Loretz begleitet. Die Messbesucher dankten es nach vielen Monaten künstlerischer Entbehrungen mit großem Applaus, ehe der Vereinsobmann David Burgstaller zu den kommenden gesanglich umrahmten abendlichen Festgottesdiensten am Palmsonntag (28. März) und am Ostermontag (5. April) einlud.