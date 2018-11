Kirchenkonzert markiert Abschluss

Buch. Musikverein präsentiert Darbietungen im Klangraum Kirche.

Im Herbst 2018 startete der Verein den Reigen an Veranstaltungen zum 150-jährigen Jubiläum. Bei der vor ein paar Tagen stattgefundenen Generalversammlung zogen die Mitglieder des MV Buch Bilanz. Eine beachtliche Leistung war es allemal, gab es zum üblichen Programm gleich mehrere bedeutsame Termine. Das 51. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest im Bergdorf war dabei der unbestrittene Höhepunkt. Nun laden die Musikantinnen und Musikanten zum Abschluss des Jubiläums in die Pfarrkirche Buch. „Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und wollen die besinnliche Zeit konzertant einläuten“, so Obmann Dominik Steurer.