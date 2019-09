Mittelloser Kirchendieb zu Haft verurteilt

Rumänischer Opferstockfischer muss zwei Monate in Haft verbringen.

Ein 53-jähriger Rumäne wurde am Landesgericht wegen schweren Diebstahls verurteilt. Er muss zwei Monate hinter Gittern verbringen. Der Mann hat diese Zeit schon fast verbüßt. Er sitzt seit sieben Wochen in U-Haft. Der Mittellose hatte in Schlins die Pfarrkirche und in Götzis die Alte Pfarrkirche St. Ulrich heimgesucht.