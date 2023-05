Kirche Batschuns feiert 100. Geburtstag

BATSCHUNS. Vor hundert Jahren haben sich mutige und hoffnungsvolle Bürger vom Ortsteil Zwischenwasser in Batschuns zum Ziel gesetzt eine katholische Kirche zu bauen. Trotz größten Problemen und Schwierigkeiten haben es die Menschen geschafft, wenige Jahre nach dem Kriegsende diese große Herausforderung zu bewerkstelligen. Mit einem Fest wurde die Batschunser Kirche am 23. Juni 1923 eingeweiht. Zehn Jahrzehnte später feiert die Pfarre Batschuns mit den Bürgern unter dem Motto: „Unser Glaube, unsere Freude, unser Leben“ am Sonntag 25. Juni ein großes Jubiläum. Die Vorbereitungen für dieses Großereignis laufen seit vielen Monaten auf Hochtouren. Das neunköpfige Organisationsteam mit Beate Büsel, Ex-Bürgermeister Josef Mathis, Hubert Feurstein, Christian Kopf, Andreas Postner, Jakob Geier, Helmut Eiter und Erich Längle hat im Vorfeld der 100-Jahr-Feier großartiges geleistet und sorgen zum Geburtstag für eine entsprechende Veranstaltung. Im Rahmen des großen Fest feiert das Dorf zusammen mit den Menschen ein Patrozinium. Während des gesamten Jahres finden in der Kirche Batschuns immer wieder verschiedenste Events statt. Die Angebote und Veranstaltungen wie z.B. das Kapellen GEHspräch soll die Gemeinschaft fördern und stärken, um in einem guten Miteinander aufzubrechen in eine gute pfarrliche Zukunft. Die Kirche von Batschuns ist schon etwas Besonderes und unterscheidet sich von den Kirchen im Lang, die etwa in dieser Zeit errichtet wurden. Sie war das Erstlingswerk eines sehr bedeutenden und bekannten österreichischen Architekten, nämlich von Clemens Holzmeister.VN-TK